Один из американских штатов может запретить сигареты для людей моложе 100 лет

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— Законодательный орган считает, что сигарета является самым смертоносным артефактом в истории человечества, — с таких слов начинается текст документа.Дальше по тексту отмечается, что Гавайи "страдают от собственной зависимости" в виде больших сумм денег, которые государство получает в виде налогов на продажу сигарет.Главный вдохновитель документа Ричард Криган уверен, что законопроект выдержит любые юридические испытания и вполне может быть одобрен к принятию. Он указывает на то, что, в отличие от права на оружие, Конституция США не признаёт курение в качестве основного права.Фото: © Pixabay