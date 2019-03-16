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Очевидец теракта в Новой Зеландии рассказал, как пытался остановить стрелка

16 марта 2019 20:16
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Абдул Азиз рассказал, как пытался переключить на себя внимание злоумышленника.
Один из очевидцев стрельбы в мечети в новозеландском городе Крайстчерч Абдул Азиз рассказал, как пытался переключить на себя внимание злоумышленника, передает РИА Новости

Азиз находился в мечети с четырьмя детьми. После начала стрельбы он выбежал из здания, чтобы оказать сопротивление преступнику. По информации телеканала Sky News, очевидец взял устройство для считывания данных с кредитных карточек, чтобы использовать его в качестве оружия. Террорист в тот момент направлялся к машине. Азиз кинул в него устройством, и злоумышленник открыл огонь по нему.

"Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто увернулся между машинами и побежал. Я хотел, чтобы он последовал за мной на автостоянку, так как это спасло бы больше людей в мечети, но он, возможно, не видел меня", — рассказал мужчина порталу Newshub.

Азиз заметил оружие, которое оставил стрелок, поднял его и начал кричать "я снаружи, я снаружи", пытаясь привлечь внимание злоумышленника. Как сообщает Sky News, в ружье, которое он подобрал, уже не было патронов. По словам Азиза, когда злоумышленник вновь вернулся к машине и залез внутрь, он кинул в окно автомобиля найденное им оружие и разбил стекло. Как утверждает мужчина, "он (стрелок) испугался", "стал ругаться и уехал". Азиз пытался преследовать его, но стрелку удалось скрыться.

Ранее находившийся в мечети Сеид Мажаруддин рассказал, что один из прихожан мечети Линвуд смог обезоружить стрелка и пытался преследовать преступника. По словам очевидцев, у стрелка было защитное снаряжение, шлем и куртка военного образца. Несмотря на это, один молодой человек попытался остановить террориста. Как отметил Мажаруддин, "молодой парень", который обычно присматривает за мечетью, "увидел возможность, набросился на стрелка и отобрал его винтовку", а затем "попытался преследовать (стрелка. — Прим. ред.), но не смог найти спусковой крючок оружия". Имя прихожанина не называлось.

Также сообщалось еще об одном случае героизма в мечети Ан-Нур, в которую сначала пришел стрелок. Как рассказал один из прихожан Халед аль-Нобани, один мужчина попытался обезвредить террориста. По его словам, он "прыгнул на него и попытался отобрать пистолет", стрелок сразу застрелил его. Как сообщает местный информационный портал Stuff, 50-летний Наим Рашид (Naeem Rashid) из Пакистана пытался остановить злоумышленника.

Накануне вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. По подозрению в причастности к нападению задержаны три человека. Полиция считает, что ответственность за атаку несет один из них — уроженец Австралии Брентон Таррант. Ему предъявили обвинения в убийстве.
 
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