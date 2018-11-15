Очень плохо сыграл. На футболиста совершили покушение из-за неудачного матча
15 ноября 2018 21:04
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В Колумбии совершено покушение на футболиста команды "Депортиво Кали" Хуана Себастьяна Кинтеро, сообщает life.ru со ссылкой на Eurosport.
После матча "Депортиво Кали" против "Депортиво Паста" Кинтеро вместе с братом ехал со стадиона домой, когда к машине подошёл неизвестный и стал угрожать футболисту расправой.
— Услышал, как кто-то постучал в окно. Там стоял человек с пушкой, который готовился выстрелить в меня. У меня заняло две или три секунды, чтобы среагировать, и я прибавил скорость. Парень на мотоцикле постучал в окно, направил оружие на меня и сказал: "Я убью тебя, сукин сын", — рассказал он.
Позднее стало известно, что Кинтеро и ещё два его одноклубника получали угрозы от неизвестного мужчины.
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