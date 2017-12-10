ООН посчитала общую сумму взяток в мире за год
10 декабря 2017 10:22
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Организация объединенных наций оценила ежегодный объем взяток в мире в один триллион долларов. Об этом сообщается в Центре новостей ООН.
По данным Программ развития ООН, мировая экономика из-за коррупционной составляющей ежегодно теряет 2,6 триллиона долларов, при этом в развивающихся странах потери, связанные со взяточничеством, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
27 сентября в ходе Восточного экономического форума был представлен доклад, согласно которому главными проблемами для бизнеса в России остаются коррупция и доступность финансирования, передает Радио Маяк.
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