Никки Хейли уходит с поста постпреда США при ООН

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Отмечается, что отставка Хейли обсуждалась в Белом доме ещё на прошлой неделе. При этом в администрации США эту информацию не подтвердили.При этом ни сроки, ни причины отставки пока неизвестны. Ожидается, что сегодня Трамп встретится с Хейли.