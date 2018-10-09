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Новости /  В мире  

Никки Хейли уходит с поста постпреда США при ООН

9 октября 2018 20:53
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Её отставку уже принял американский лидер Дональд Трамп.
Никки Хейли уходит в отставку с поста постпреда США при ООН. Её отставку уже принял американский лидер Дональд Трамп, сообщает life.ru со ссылкой на Fox News и CNN.

Отмечается, что отставка Хейли обсуждалась в Белом доме ещё на прошлой неделе. При этом в администрации США эту информацию не подтвердили.

При этом ни сроки, ни причины отставки пока неизвестны. Ожидается, что сегодня Трамп встретится с Хейли. 
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