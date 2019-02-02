Невероятная находка времён Второй мировой войны у берегов Турции — видео
2 февраля 2019 18:49
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Как отмечается, специалисты долгое время не могли найти затонувшие судна, из-за чего их прозвали потерянным флотом Гитлера. Снявший документальный фильм о поисках кораблей Колай нашёл карту, на которой было нанесено место выхода экипажа одной из субмарин на берег.
Инженер начал поиски, следуя карте, позже к нему присоединились турецкие ВМС. Через четыре года поисков недалеко от турецкого города Агва была обнаружена U-23, а U-19 и U-20 нашлись около берегов Стамбула.
Видео здесь.
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