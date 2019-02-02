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Невероятная находка времён Второй мировой войны у берегов Турции — видео

2 февраля 2019 18:49
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Подлодки U-23, U-19 и U-20 были затоплены в 1944 году у турецких берегов, и по сей день их не удавалось найти.
В Турции морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашёл на дне Чёрного моря три немецкие подлодки времён Второй мировой войны, сообщает life.ru со ссылкой на канал TRT Haber.

Как отмечается, специалисты долгое время не могли найти затонувшие судна, из-за чего их прозвали потерянным флотом Гитлера. Снявший документальный фильм о поисках кораблей Колай нашёл карту, на которой было нанесено место выхода экипажа одной из субмарин на берег.

Инженер начал поиски, следуя карте, позже к нему присоединились турецкие ВМС. Через четыре года поисков недалеко от турецкого города Агва была обнаружена U-23, а U-19 и U-20 нашлись около берегов Стамбула.

Видео здесь
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