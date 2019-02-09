Невероятная история о том, как случайная покупка кольца может привести к внезапному богатству

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Дебра купила кольцо на распродаже 33 года назад за 10 фунтов (около 900 руб. по текущему курсу). Женщина решила, что камень в нём — обычная стекляшка. И украшение всё это время хранилось у неё в коробке. Пока мать англичанки не пострадала от рук мошенников и не потеряла все свои сбережения.Тогда владелица кольца отправилась к ювелиру, чтобы узнать его примерную стоимость. И была шокирована словами эксперта. Вместо стекляшки в украшении оказался настоящий бриллиант в 26,27 карата стоимостью десятки тысяч фунтов."Когда я пошла к ювелиру, он чуть не упал в обморок и сказал: "Ты знаешь, что это? Это бриллиант. Я просидел всю ночь, глядя на него и думая, что делать", - рассказала Дебра Годдард.Не поверив своему счастью, ошарашенная Дебра решила искать подтверждение в знаменитом и уважаемом аукционном доме Sotheby's. И нашла его. Камень оценили в 740 тыс. фунтов (около 63 млн руб.), пишет The Sun. Правда, после вычетов аукционных расходов женщине досталось 470 тыс. (40 млн руб.), что тоже не мало.Так 55-летняя счастливица не только помогла маме, но и внезапно разбогатела. Сама она объясняет это кармой и наградой за лишения, которые терпела её семья. После Дебра даже открыла свою фирму, которая работает с винтажными украшениями, и написала о своей удаче книгу.