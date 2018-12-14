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Новости /  В мире  

Неужели он тоже коммунист? Власти Киева снесут памятник Суворову

14 декабря 2018 17:47
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Окончательное решение должно принять Минкультуры, однако представители киевской городской администрации высказались за снос монумента.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в "Твиттере", что в Киеве будет снесён памятник Александру Суворову, передает life.ru.

Предложение не заносить монумент Суворову в Реестр памятников поступило от главы военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве генерала Игоря Гордийчука — скульптура расположена во дворе лицея. В четверг совет при департаменте охраны культурного наследия Киевской государственной городской администрации эту инициативу поддержал.

— Это означает, что после окончательного решения Минкультуры его демонтируют, — заявил Кириленко.

Суворовское военное училище было открыто в Киеве в 1943 году. В 90-е годы его сначала переименовали в Киевский военный лицей, а затем присвоили ему имя Ивана Богуна.

Напомним, идея демонтировать памятник Суворову обсуждалась ещё в 2017 году: тогда украинские историки пришли к выводу, что Суворов насаждал "русский дух" на Украине.

При этом в стране с 2015 года действует закон об осуждении коммунистического режима, в его рамках также сносят памятники, но уже советским деятелям, а также переименовывают улицы, города и даже области. 
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