Нет лазанье из конины! В Швейцарии пройдёт референдум о еде

234

Поводом для этого стала петиция, которая набрала более 100 тысяч подписей. Согласно законодательству страны, такие животрепещущие темы выносятся на общенациональный референдум.В Швейцарии популярна идея об ужесточении правил маркировки пищевых продуктов для подтверждения качества и происхождения. Тема приобрела популярность после скандала с нерегламентированным использованием конины для приготовления лазаньи.Предполагается, что, если иностранный поставщик не будет соответствовать стандартам качества, установленным в государстве, его продукцию нельзя будет импортировать.Также на голосование поставят вопрос об увеличении пошлин на импортные товары для поддержки местных производителей.В случае поддержки инициатив в ходе голосования правительство будет обязано установить новые правила продовольственной торговли.