Нет лазанье из конины! В Швейцарии пройдёт референдум о еде
23 сентября 2018 13:34
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Поводом для этого стала петиция, которая набрала более 100 тысяч подписей. Согласно законодательству страны, такие животрепещущие темы выносятся на общенациональный референдум.
В Швейцарии популярна идея об ужесточении правил маркировки пищевых продуктов для подтверждения качества и происхождения. Тема приобрела популярность после скандала с нерегламентированным использованием конины для приготовления лазаньи.
Предполагается, что, если иностранный поставщик не будет соответствовать стандартам качества, установленным в государстве, его продукцию нельзя будет импортировать.
Также на голосование поставят вопрос об увеличении пошлин на импортные товары для поддержки местных производителей.
В случае поддержки инициатив в ходе голосования правительство будет обязано установить новые правила продовольственной торговли.
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