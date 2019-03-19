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Нейросеть Nvidia поможет каждому стать художником-пейзажистом. Видео

19 марта 2019 22:43
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Алгоритм, получивший название GauGAN, созвучное фамилии художника Поля Гогена, превращает примитивные наброски пейзажей в реалистичные изображения.
Компания Nvidia, регулярно впечатляющая публику новыми нейросетями, предназначенными для работы с изображениями, продемонстрировала новую разработку, благодаря которой каждый сможет ощутить себя настоящим художником, передает newsru.com.

Как пишет TechCrunch, алгоритм, получивший название GauGAN, созвучное фамилии художника Поля Гогена, превращает примитивные наброски пейзажей в реалистичные изображения. Судя по демонстрационному видеоролику, пользователь может выбрать инструмент ("карандаш", "кисть" или "заливка"), а также тип объекта, который он хочет изобразить. Это может быть вода, скала, дерево, трава, облако, камень, песок или другой объект.

После появления наброска на исходном изображении программа обрабатывает его, превращая простые каракули в пейзажную фотографию. При этом алгоритм учитывает множество деталей - на итоговом изображении появляются не только нужные объекты, но также их тени и отражения в воде. И хотя в нынешнем виде программа порой допускает ошибки, различимые на контурах объектов, ее возможности очень впечатляют, а в Nvidia обещают улучшить работу GauGan.


Для обучения алгоритма создатели использовали примерно 1 млн изображений с фотохостинга Flickr. В Nvidia подчеркивают, что все эти фотографии было разрешено использовать в подобных целях. Благодаря тренировке на этом датасете алгоритм может генерировать сотни тысяч различных объектов и их сочетаний.

В скором времени демоверсия GauGAN должна появиться как часть проекта Nvidia AI Playground: с его помощью любой желающий сможет опробовать эту и другие технологии компании по созданию и обработке изображений в действии, пишет N+1.


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