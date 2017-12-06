Неделя Нобелевских торжеств начинается сегодня в шведской столице
6 декабря 2017 10:23
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Неделя Нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается cегодня в шведской столице. Сама награда будет вручена им 10 декабря в Стокгольмской филармонии. В этом году ее получат 11 человек и 1 организация.
Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. На этот раз ее удостоилась Международная кампания по запрещению ядерного оружия. В этом году размер Нобелевской премии составляет 9 млн крон – более 1 млн долларов. С 1901 года награда вручалась в общей сложности 585 раз, передает Радио Маяк.
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