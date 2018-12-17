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"Не прикован к постели". Стали известны новые подробности состояния Шумахера

17 декабря 2018 23:51
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29 декабря исполнится пять лет со дня трагедии во французских Альпах, где выдающийся гонщик получил тяжёлую травму головы.
29 декабря исполнится пять лет со дня трагедии во французских Альпах, где выдающийся гонщик получил тяжёлую травму головы. Британскому таблоиду Daily Mail стали известны новые подробности о состоянии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, передает life.ru.

В опубликованной статье отмечается, что 49-летний гонщик не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Также они сообщают, что Шумахер получает полноценный уход и терапию, которая оценивается в 50 тысяч фунтов в неделю.

— Шумахер живёт вместе со своей семьёй в главной части дома, а не в пристройке, которая якобы была оборудована под больничную палату. В этой пристройке живёт отец Михаэля. Она строилась ещё до аварии, — говорится в статье.

Напомним, что в конце декабря 2013 года Шумахер, отдыхая на горнолыжном курорте, получил серьёзную травму головы. Долгое время он находился в коме. Семья гонщика тщательно скрывает его от общественности.



Фото: © EAST NEWS/life.ru 
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