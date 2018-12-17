"Не прикован к постели". Стали известны новые подробности состояния Шумахера
17 декабря 2018 23:51
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В опубликованной статье отмечается, что 49-летний гонщик не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Также они сообщают, что Шумахер получает полноценный уход и терапию, которая оценивается в 50 тысяч фунтов в неделю.
— Шумахер живёт вместе со своей семьёй в главной части дома, а не в пристройке, которая якобы была оборудована под больничную палату. В этой пристройке живёт отец Михаэля. Она строилась ещё до аварии, — говорится в статье.
Напомним, что в конце декабря 2013 года Шумахер, отдыхая на горнолыжном курорте, получил серьёзную травму головы. Долгое время он находился в коме. Семья гонщика тщательно скрывает его от общественности.
Фото: © EAST NEWS/life.ru
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