Названы лучшие аэропорты мира
21 октября 2018 16:23
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Аэроузел Чанги в очередной раз стал лидером по общему зачёту. Аэропорт Схипхол в Амстердаме получил премию в номинации "Лучший аэропорт в Европе". Хитроу в Лондоне признан мировым лидером путешественников, которые любят шопинг и хотят вернуть сумму НДС по системе такс-фри.
Награда аж в трёх номинациях досталась авиакомпании British Airways: "Лучший перевозчик на короткие расстояния", "Лучшая программа для постоянных клиентов" и "Лучший лаундж" (зона отдыха в терминале 5 аэропорта Хитроу).
Категорию "Лучший лоукостер" возглавила компания Easyjet. "Аэрофлот" победил в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Российская авиакомпания впервые стала обладателем Business Traveller Awards.
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