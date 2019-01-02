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Новости /  В мире  

Национальные парки США заполнили мусором и фекалиями из-за стены с Мексикой

2 января 2019 20:44
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Убирать парки в настоящий момент некому, так как сотрудники получают зарплату из бюджета, который никак не могут принять.
Национальные парки США наполнились человеческими отходами и мусором из-за шатдауна правительства. Персонал находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому следить за чистотой и порядком просто некому, сообщает life.ru со ссылкой на Washington Post.

Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала, что в настоящий момент парк перегружен. Девушка заявила, что сейчас там больше человеческих отходов и мусора, чем она когда-либо видела за четыре года жизни в долине. По словам Снайдер, общественные туалеты в парке переполнены, повсюду валяется мусор, а посетители нарушают всевозможные правила.

Причиной этому стали споры о бюджете. Конгресс уже вторую неделю не может утвердить расходы США и государственных служащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, в то время как правительство частично прекращает работу. Причиной шатдауна стали затраты на стену с Мексикой. 
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