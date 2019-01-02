Национальные парки США заполнили мусором и фекалиями из-за стены с Мексикой

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Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала, что в настоящий момент парк перегружен. Девушка заявила, что сейчас там больше человеческих отходов и мусора, чем она когда-либо видела за четыре года жизни в долине. По словам Снайдер, общественные туалеты в парке переполнены, повсюду валяется мусор, а посетители нарушают всевозможные правила.Причиной этому стали споры о бюджете. Конгресс уже вторую неделю не может утвердить расходы США и государственных служащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, в то время как правительство частично прекращает работу. Причиной шатдауна стали затраты на стену с Мексикой.