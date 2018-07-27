Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе
27 июля 2018 16:22
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25 июля 18-летняя девушка стала жертвой коллективного изнасилования в Йендубе: на нее напали водитель маршрутного такси и его сопровождающий. Оба мужчины были оперативно арестованы и отправлены под стражу. Стоит отметить, что такие такси – луажи – один из самых популярных видов общественного транспорта в Тунисе, но садиться в них одиноким женщинам, как выясняется, небезопасно.
В тот же день в полицию туристического города Сусс поступило заявление от другой женщины: ее похитил и изнасиловал консьерж здания, в котором она жила. Мужчина удерживал жертву более 6 часов. При аресте преступник угрожал полицейским, что покончит жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши, но в итоге сдался. Очевидно, нападая на девушку, он не ожидал, что та сразу обратится в полицию.
Печальная статистика подтверждает, что часто жертвами сексуального насилия становятся несовершеннолетние. Только по официальным данным в 2017 году в Тунисе зарегистрировано около 700 случаев изнасилования детей в возрасте от 5 до 17 лет. Чаще всего, это девушки-домработницы, приезжающие в города на заработки из бедных районов, практически бесправные в домах своих нанимателей. Однако последние случаи показывают, что безопасность на улицах страны не гарантирована никому, в том числе иностранным туристам.
Как отмечают эксперты, причина такого положения кроется в истории и религии, долгое время о правах женщин и детей в мусульманских странах вообще не говорили. Как отмечает один из международных экспертов МГУ Наталья Пискунова, «в регионах с более жесткой версией ислама эти вопросы вообще табуированы, и ситуация может доходить до критических масштабов. Это и насилие, и лишение экономических прав женщин и детей».
Подобный менталитет и слабый контроль властей отпугивают от Туниса потенциальных туристов, особенно самостоятельных путешественников, не готовых целыми днями не покидать территорию охраняемого отеля. Конечно, правительство Туниса усилило патрулирование туристических районов и ужесточило пограничный контроль, однако пока эти меры оборачиваются против них. Обилие военных на улицах не радует отдыхающих, а излишние усилия таможенников создают проблемы международным партнерам Туниса. Так, с февраля в Сфаксе находится судно Ural, следовавшее из Новороссийска и необоснованно задержанное по подозрению в содействии террористам. При этом в стране процветает контрабанда, активизируются боевики, прибывшие из Ливии, а мигранты из Туниса массово отправляются в Европу – часть из них имеют подтвержденные связи с ИГ (организация, запрещенная в РФ).
Ростуризм в мае предупреждал россиян о потенциальной опасности отдыха в Тунисе. Страна до сих пор находится в режиме чрезвычайного положения, а местные власти не справляются с массовыми волнениями, разгулом криминала и террористической угрозой. Если же вы все-таки решили посетить эту североафриканскую страну, то ни в коем случае не стоит это делать в одиночестве, особенно женщинам. Не рекомендуется покидать туристические зоны и отправляться в самостоятельные поездки в отдаленные регионы, провоцировать конфликты с местным населением. Даже в крупных городах стоит быть внимательным – воровство и мошенничество в Тунисе распространены повсеместно из-за низкого уровня жизни.
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