Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента.
Дмитрий Азаров: "Опыт проведения чемпионата мира по футболу для Самарской области — уникален"
«Роскосмос» в ответ на слова Сердюкова о конкуренции при работе над двигателями ракет «Союз-2» предупредил «Ростех» об ожидающих его «больших финансовых затратах».
«Роскосмос» ответил на слова Сердюкова о конкуренции с «Ростехом»
25 млрд рублей республиканские власти потратят самостоятельно, еще 125 млрд рублей власти Крыма попросили выделить из федерального бюджета.
На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд рублей
Итоги Чемпионата сегодня подводят на заседании регионального оргкомитета.
Самара стала четвертым городом в РФ по числу гостей на ЧМ-2018
Также для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена».
31 июля будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
Обеспечение школ всеми техническими системами безопасности - вопрос, который остаётся не в полной мере решённым в течение многих лет.
Дмитрий Азаров: "Безопасность детей для нас - задача номер один"
Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе
Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе
Впереди у ребят десять дней продуктивной работы. Во время Форума участников ждут образовательные программы, тренинги и мастер-классы с ведущими экспертами, «круглые столы», встречи с известными людьми.
В Самарской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»
сегодня  Пятница, 27 июля, 17:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/07:
USD 62.95
-0.13
EUR 73.82
0.07
Искать
Новости /  В мире  

Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе

27 июля 2018 16:22
72
Насилие как обыденность: что угрожает туристам в Тунисе
Как и во многих исламских странах, в Тунисе вопросы прав женщин долгое время замалчивались, но и сейчас случаи сексуального насилия часто мелькают в новостных сводках страны.

25 июля 18-летняя девушка стала жертвой коллективного изнасилования в Йендубе: на нее напали водитель маршрутного такси и его сопровождающий. Оба мужчины были оперативно арестованы и отправлены под стражу. Стоит отметить, что такие такси – луажи – один из самых популярных видов общественного транспорта в Тунисе, но садиться в них одиноким женщинам, как выясняется, небезопасно.
В тот же день в полицию туристического города Сусс поступило заявление от другой женщины: ее похитил и изнасиловал консьерж здания, в котором она жила. Мужчина удерживал жертву более 6 часов. При аресте преступник угрожал полицейским, что покончит жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши, но в итоге сдался. Очевидно, нападая на девушку, он не ожидал, что та сразу обратится в полицию.

Печальная статистика подтверждает, что часто жертвами сексуального насилия становятся несовершеннолетние. Только по официальным данным в 2017 году в Тунисе зарегистрировано около 700 случаев изнасилования детей в возрасте от 5 до 17 лет. Чаще всего, это девушки-домработницы, приезжающие в города на заработки из бедных районов, практически бесправные в домах своих нанимателей. Однако последние случаи показывают, что безопасность на улицах страны не гарантирована никому, в том числе иностранным туристам.

Как отмечают эксперты, причина такого положения кроется в истории и религии, долгое время о правах женщин и детей в мусульманских странах вообще не говорили. Как отмечает один из международных экспертов МГУ Наталья Пискунова, «в регионах с более жесткой версией ислама эти вопросы вообще табуированы, и ситуация может доходить до критических масштабов. Это и насилие, и лишение экономических прав женщин и детей».

Подобный менталитет и слабый контроль властей отпугивают от Туниса потенциальных туристов, особенно самостоятельных путешественников, не готовых целыми днями не покидать территорию охраняемого отеля. Конечно, правительство Туниса усилило патрулирование туристических районов и ужесточило пограничный контроль, однако пока эти меры оборачиваются против них. Обилие военных на улицах не радует отдыхающих, а излишние усилия таможенников создают проблемы международным партнерам Туниса. Так, с февраля в Сфаксе находится судно Ural, следовавшее из Новороссийска и необоснованно задержанное по подозрению в содействии террористам. При этом в стране процветает контрабанда, активизируются боевики, прибывшие из Ливии, а мигранты из Туниса массово отправляются в Европу – часть из них имеют подтвержденные связи с ИГ (организация, запрещенная в РФ).



Ростуризм в мае предупреждал россиян о потенциальной опасности отдыха в Тунисе. Страна до сих пор находится в режиме чрезвычайного положения, а местные власти не справляются с массовыми волнениями, разгулом криминала и террористической угрозой. Если же вы все-таки решили посетить эту североафриканскую страну, то ни в коем случае не стоит это делать в одиночестве, особенно женщинам. Не рекомендуется покидать туристические зоны и отправляться в самостоятельные поездки в отдаленные регионы, провоцировать конфликты с местным населением. Даже в крупных городах стоит быть внимательным – воровство и мошенничество в Тунисе распространены повсеместно из-за низкого уровня жизни.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
311
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
381
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
845
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
659
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
687
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
854
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1321
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1260
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2970
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2039
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3197
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
504
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоялось торжественное открытие Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»
В Кинеле на стадионе "Локомотив" состоится финал Кубка Самарской области между командами "Кинель" и "Искра"
5 августа в селе Кинель-Черкассы пройдет военно-исторический фестиваль «Ратное дело»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда