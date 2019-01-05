Находящаяся в коме американка забеременела и родила ребенка

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По словам журналистов, роды прошли еще 29 декабря и завершились успешно — ребенок полностью здоров. Известно об этом случае стало только сейчас, так как полиция начала проверку по данному факту.Специалисты уверены, что виной произошедшего стало изнасилование. В связи с этим в больнице ввели новое правило — теперь медики-мужчины могут заходить к пациенткам только в присутствии других женщин-врачей.