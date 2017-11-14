Надеясь свести концы с концами, венесуэльцы часами простаивают в очередях...к киоскам с лотерейными билетами, на ипподром и к букмекерам
14 ноября 2017 19:54
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Надеясь свести концы с концами, венесуэльцы часами простаивают в очередях не за карточками на продукты, а к киоскам с лотерейными билетами, на ипподром и к букмекерам.
Хотя большинство людей проигрывают, но иллюзия получения денег очень привлекательна.
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