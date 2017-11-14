Надеясь свести концы с концами, венесуэльцы часами простаивают в очередях...к киоскам с лотерейными билетами, на ипподром и к букмекерам

63

Надеясь свести концы с концами, венесуэльцы часами простаивают в очередях не за карточками на продукты, а к киоскам с лотерейными билетами, на ипподром и к букмекерам.Хотя большинство людей проигрывают, но иллюзия получения денег очень привлекательна.