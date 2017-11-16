На трассе в Швеции перевернулся грузовик с тефтелями

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Инцидент произошел между городами Скара и Йётене. Водитель транспортного средства не справился с управлением на замерзшей дороге, и грузовик соскользнул в канаву. В результате инцидента никто не пострадал.Часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. По словам Эрмиксона, их придется выгрузить из трейлера, прежде чем его можно будет транспортировать с места ЧП, но это займет целую ночь.Полиция предупреждает водителей, что в Скараборге​ много проблемных дорог. Они в основном маленькие и довольно скользкие зимой.Фото: kostekonom.se