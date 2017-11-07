На спутнике Сатурна может существовать жизнь

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В подледном океане на спутнике Сатурна Энцеладе может существовать жизнь. Такое предположение высказали ученые NASA, основываясь на данных, полученных от автоматической станции Cassini, сообщают "Известия".

Исследователи намерены в 2022-2025 годах отправить в систему Сатурна аппарат SELFI, способный определить химический состав подледного океана, его глубину и температуру.

По словам главы исследовательской миссии SELFI Гордона Чина, спектральный анализ воды, испаряющейся через трещины в ледяной коре Энцелада позволит найти потенциальные места обитания жизни на спутнике Сатурна.