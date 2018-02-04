На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире — олуша по имени Найджел
4 февраля 2018 22:24
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Видео в Твиттере РБК.
Найджел стал первой за последние 40 лет птицей этого вида, прилетевшей на необитаемый остров. Это произошло в 2013 году, сообщает The Guardian.
Ранее местные природоохранные службы установили на острове несколько десятков фигур олуш из бетона - планировалось, что таким образом удастся привлечь настоящих животных и создать популяцию, пишет ТАСС.
Но Найджел на протяжении нескольких лет жил один. Регулярно патрулирующие местность сотрудники Отдела охраны природных ресурсов однажды заметили, что олуша стал ухаживать за одной из бетонных фигур - построил для нее гнездо и "разговаривал" с ней. По словам сотрудников, олуша общался со своей "подругой" из года в год. "Должно быть, это был странный опыт - не получать ответа на свои ухаживания, - отметил инспектор отдела Крис Белл. - Мы все жалели его, поскольку это была безнадежная ситуация".
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