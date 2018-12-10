На камеру попал момент, как отвратительная тётка разворошила убежище бездомной кошки и даже ударила её
10 декабря 2018 15:15
533
Мужчина разместил ролик у себя на странице, посетовав на то, что люди способны так поступать.
Берна Озер рассказал, что подкармливает и заботится о бродячих кошках по соседству, одна из которых и попала на видео.
"Что можно сказать человеку, который крадёт маленькое одеяло у кошки в такую холодную погоду?"
Берна Озер
На камеру попали две женщины. Первая гладит животное, а вторая крадёт у него маленькое одеяло. Оно лежало в коробке, служившей усатому укрытием. Женщина не просто забирает подстилку с собой, но и зачем-то ударяет ею кота.
Ролик разлетелся по Сети и стал вирусным. На странице автора он набрал 60 тыс. просмотров, на reddit — более 32 тыс. меньше чем за сутки. "Воровку" подвергли всеобщему осуждению и писали весьма жёсткие комментарии о том, что её следует наказать. Но многие отметили, что у них просто на глазах навернулись слёзы. Также сотни пользователей социальных сетей призвали власти установить личность женщины и начать уголовное расследование, отмечает hurriyetdailynews.com.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
477
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
796
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
727
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
476
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
523
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
832
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1057
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
947
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1339
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1726
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1791
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3001
Мероприятия