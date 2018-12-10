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На камеру попал момент, как отвратительная тётка разворошила убежище бездомной кошки и даже ударила её

10 декабря 2018 15:15
533
Не обижайте котиков, не надо.
Роликом поделился пользователь "Фейсбука" Берна Озер — владелец ветеринарной клиники в Турции, на камеры наблюдения которой попал инцидент. Он вызвал широкий резонанс, и теперь пользователи в комментариях просят найти эту женщину и завести уголовное дело, передает life.ru.

Мужчина разместил ролик у себя на странице, посетовав на то, что люди способны так поступать.

Берна Озер рассказал, что подкармливает и заботится о бродячих кошках по соседству, одна из которых и попала на видео.

"Что можно сказать человеку, который крадёт маленькое одеяло у кошки в такую холодную погоду?"
Берна Озер

На камеру попали две женщины. Первая гладит животное, а вторая крадёт у него маленькое одеяло. Оно лежало в коробке, служившей усатому укрытием. Женщина не просто забирает подстилку с собой, но и зачем-то ударяет ею кота.

Ролик разлетелся по Сети и стал вирусным. На странице автора он набрал 60 тыс. просмотров, на reddit — более 32 тыс. меньше чем за сутки. "Воровку" подвергли всеобщему осуждению и писали весьма жёсткие комментарии о том, что её следует наказать. Но многие отметили, что у них просто на глазах навернулись слёзы. Также сотни пользователей социальных сетей призвали власти установить личность женщины и начать уголовное расследование, отмечает hurriyetdailynews.com.


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