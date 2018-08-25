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Правила весьма жесткие, и если представитель пограничной службы потребовал от вас показать содержимое смарфтона (фото, видео или сообщения), лучше это сделать. В противном случае рискуете получить гаджет через пару месяцев.
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На границе США у вас могут забрать смартфон. И не вернуть

25 августа 2018 22:06
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Правила весьма жесткие, и если представитель пограничной службы потребовал от вас показать содержимое смарфтона (фото, видео или сообщения), лучше это сделать. В противном случае рискуете получить гаджет через пару месяцев.
При пересечении границы США любой въезжающий должен быть готов к тому, что пограничная служба может конфисковать ваш смартфон. При этом неважно, являетесь ли вы гражданином США или нет, передает iphones.ru со ссылкой на BBC.

Правила весьма жесткие, и если представитель пограничной службы потребовал от вас показать содержимое смарфтона (фото, видео или сообщения), лучше это сделать. В противном случае рискуете получить гаджет через пару месяцев.

Гражданка США подала в суд на пограничную службу, которая конфисковала ее iPhone с целью получения копии хранящихся в смартфоне данных.

В феврале этого года Рейхане Лазоя проходила досмотр в аэропорту Ньарка (штат Нью-Джерси) во время возвращения из поездки в Швейцарию.

Представители пограничной службы конфисковали у девушки смартфон после того, как она отказалась показать хранящиеся в нем фотографии и SMS.

В результате, смартфон пробыл у пограничников более 120 дней. Лишь после истечения столь внушительного срока iPhone отправили обратно Рейхане Лазоя. Девушка уверяет, что представители службы скопировали все данные с ее смартфона.

А поводом для иска послужил тот факт, что госпожа Лазоя — мусульманка. Девушка носит хиджаб и, согласно религиозным убеждениям, ее не должен видеть обнаженной ни один мужчина, который не является членом ее семьи.

В галерее конфискованного iPhone, по заверению Рехайне, было немало интимных фотографий, поэтому действия таможенной службы нарушают ее права. Теперь судебный процесс будет вести окружной суд штата Нью-Джерси. 

Что могут потребовать на границе США

Дело в том, что на территории США действует так называемая четвертая поправка конституции, согласно которой люди защищены от незаконных обысков.

Вот только на границе действие подобного закона не распространяется. В связи с этим любого человека, который решил посетить Штаты, может ждать тотальная проверка гаджетов.

У вас могут спросить пароль на почту, социальные сети, потребовать показать хранящиеся на ноутбуке, планшете или смартфоне фотографии. И все это законно.

Разница между гражданами США и иностранцами лишь в том, что первые однозначно пройдут границу, поскольку возвращаются домой. А вот приезжих за отказ предоставить пароль от Facebook или другого сервиса могут развернуть назад. 
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