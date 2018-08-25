На границе США у вас могут забрать смартфон. И не вернуть

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Правила весьма жесткие, и если представитель пограничной службы потребовал от вас показать содержимое смарфтона (фото, видео или сообщения), лучше это сделать. В противном случае рискуете получить гаджет через пару месяцев.Гражданка США подала в суд на пограничную службу, которая конфисковала ее iPhone с целью получения копии хранящихся в смартфоне данных.В феврале этого года Рейхане Лазоя проходила досмотр в аэропорту Ньарка (штат Нью-Джерси) во время возвращения из поездки в Швейцарию.Представители пограничной службы конфисковали у девушки смартфон после того, как она отказалась показать хранящиеся в нем фотографии и SMS.В результате, смартфон пробыл у пограничников более 120 дней. Лишь после истечения столь внушительного срока iPhone отправили обратно Рейхане Лазоя. Девушка уверяет, что представители службы скопировали все данные с ее смартфона.А поводом для иска послужил тот факт, что госпожа Лазоя — мусульманка. Девушка носит хиджаб и, согласно религиозным убеждениям, ее не должен видеть обнаженной ни один мужчина, который не является членом ее семьи.В галерее конфискованного iPhone, по заверению Рехайне, было немало интимных фотографий, поэтому действия таможенной службы нарушают ее права. Теперь судебный процесс будет вести окружной суд штата Нью-Джерси.Дело в том, что на территории США действует так называемая четвертая поправка конституции, согласно которой люди защищены от незаконных обысков.Вот только на границе действие подобного закона не распространяется. В связи с этим любого человека, который решил посетить Штаты, может ждать тотальная проверка гаджетов.У вас могут спросить пароль на почту, социальные сети, потребовать показать хранящиеся на ноутбуке, планшете или смартфоне фотографии. И все это законно.Разница между гражданами США и иностранцами лишь в том, что первые однозначно пройдут границу, поскольку возвращаются домой. А вот приезжих за отказ предоставить пароль от Facebook или другого сервиса могут развернуть назад.