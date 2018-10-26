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На аукционе впервые продали портрет, созданный искусственным интеллектом

26 октября 2018 19:46
78
Работа под названием
Аукционный дом Christie's впервые выставил на торги столь необычное произведение живописи — и не прогадал: за лот дали почти в 45 раз больше первоначальной цены, передает life.ru.

Картину, написанную искусственным интеллектом, купили в Нью-Йорке за $432,5 тысячи, сообщил аукционный дом Christie's. Вместо подписи художника на полотне математическая формула.

Работа под названием "Портрет Эдмона Белами" изображает молодого человека в тёмном наряде. Судя по покрою, это представитель ушедших эпох. Но на самом деле это вымышленный персонаж, так же, как ещё 10 его "родственников", изображённых на других картинах.

Портреты членов никогда не существовавшей семьи искусственный интеллект "написал" под руководством французской команды исследователей Obvious. Именно они "научили" нейросеть заниматься творчеством с помощью Генератора и Дискриминатора.

— Мы ввели в систему базу данных из 15 тысяч портретов, написанных между XIV и XX веками. Генератор на основе этой базы создавал новое изображение, а затем Дискриминатор пытался заметить разницу между человеческой работой и творениями Генератора. Цель состояла в том, чтобы Дискриминатор принял их за реально существовавшие портреты, — рассказал участник проекта Юго Казель-Дюпре.

Он добавил, что после создания картин исследователи опросили своих знакомых и выяснили, что почти никто не отличил бы эти работы от произведений, написанных людьми. 
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