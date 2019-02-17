На акции протеста на Гаити сожгли американский флаг и кричали «Да здравствует Путин»
17 февраля 2019 17:09
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Акция прошла в столице Гаити Порт-о-Пренсе 15 февраля. В ней участвовали около 200 человек. Несколько протестующих сожгли флаг США. «Это значит, что мы разрываем отношения с американцами: в их руках слишком много власти», — пояснили они.
После сожжения флага протестующие начали кричать «Долой американцев, да здравствует Путин», сообщает AFP. «Мы просим Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на нищету, в которой мы живем», — заявили участники акции.
Протесты на Гаити начались 7 февраля, на вторую годовщину пребывания у власти Жовенеля Моиза. Участники акций потребовали отставки президента из-за обвинений в коррупции, а также из-за высокой инфляции в стране. Моиз отказался уходить в отставку, пообещав принять меры по восстановлению экономики.
Гаити — одна из беднейших стран мира. Безработица в стране достигает 40%, за чертой бедности живет больше половины населения.
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