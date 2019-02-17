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На акции протеста на Гаити сожгли американский флаг и кричали «Да здравствует Путин»

17 февраля 2019 17:09
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Гаити — одна из беднейших стран мира. Безработица в стране достигает 40%, за чертой бедности живет больше половины населения.
Участники акции протеста против президента Гаити Жовенеля Моиза сожгли американский флаг и призвали Россию помочь стране выйти из кризиса. Об этом сообщает канадское издание Le Journal de Montreal со ссылкой на агентство AFP, передает meduza.io.

Акция прошла в столице Гаити Порт-о-Пренсе 15 февраля. В ней участвовали около 200 человек. Несколько протестующих сожгли флаг США. «Это значит, что мы разрываем отношения с американцами: в их руках слишком много власти», — пояснили они.

После сожжения флага протестующие начали кричать «Долой американцев, да здравствует Путин», сообщает AFP. «Мы просим Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на нищету, в которой мы живем», — заявили участники акции.

Протесты на Гаити начались 7 февраля, на вторую годовщину пребывания у власти Жовенеля Моиза. Участники акций потребовали отставки президента из-за обвинений в коррупции, а также из-за высокой инфляции в стране. Моиз отказался уходить в отставку, пообещав принять меры по восстановлению экономики.

Гаити — одна из беднейших стран мира. Безработица в стране достигает 40%, за чертой бедности живет больше половины населения.

 
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