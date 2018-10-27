На Украине вступил в силу закон о равенстве мужчин и женщин в армии
27 октября 2018 14:15
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Закон был подписан президентом Петром Порошенко 12 октября, Верховная Рада приняла документ в окончательной редакции 6 октября.
В тексте документа говорится, что он вступает в силу через десять дней после официальной публикации.
Как заявляла ранее пресс-служба главы украинского государства, реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, а также увеличению их количества на воинской службе.
Закон предоставил равные возможности женщинам и мужчинам для подписания контракта и прохождения службы в украинской армии. Он также закрепил принцип, по которому женщины могут занимать те же должности и получать те же воинские звания, что и мужчины. Вместе с тем военнослужащие-женщины получили и равный с мужчинами круг обязанностей, а также одинаковый с ними уровень ответственности при прохождении воинской службы.
По действовавшему ранее законодательству женщины могли находиться на военной службе до достижения ими сорокалетнего возраста. По новому закону, они, как и мужчины, смогут служить до 45 лет на должностях рядовых и сержантов, а женщины из высшего офицерского состава смогут проходить службу до 60 лет.
Женщин-военнослужащих теперь можно назначать в суточный наряд, однако при этом закон требует соблюдать законодательство об охране материнства и детства.
Закон снял ограничения на прохождение женщинами службы в запасе: теперь от военных сборов в обязательном порядке освобождаются не все женщины, а только беременные. Законодатели также уравняли предельный возраст нахождения в запасе мужчин и женщин — 65 лет. Ранее женщин отправляли в отставку по достижении ими возраста 50 лет, что мешало им получать новые воинские звания и зарабатывать более высокую пенсию.
Выступая 14 октября, в День защитника Украины, Порошенко заявил, что в Вооруженных силах страны проходят службу 55 тыс. женщин.
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