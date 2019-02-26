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На Украине объявили о начале процедуры импичмента Порошенко

26 февраля 2019 16:12
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Тимошенко подчеркнула, что действия главы государства попадают под статью о госизмене.
Лидер партии "Батьковщина" и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента (снятия с поста) президента Украины Петра Порошенко, сообщает life.ru со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

— Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента, — сказала Тимошенко во время пленарного заседания в Верховной раде.

Это произошло после обнародования журналистами расследования о масштабных хищениях в украинской армии.

Напомним, ранее Тимошенко возмутил рейтинг действующего президента Украины. Экс-премьер заявила, что Порошенко "и близко не попадёт" во второй тур выборов президента страны. 
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