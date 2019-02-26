На Украине объявили о начале процедуры импичмента Порошенко
26 февраля 2019 16:12
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— Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента, — сказала Тимошенко во время пленарного заседания в Верховной раде.
Это произошло после обнародования журналистами расследования о масштабных хищениях в украинской армии.
Напомним, ранее Тимошенко возмутил рейтинг действующего президента Украины. Экс-премьер заявила, что Порошенко "и близко не попадёт" во второй тур выборов президента страны.
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