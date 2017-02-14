На Украине хотят отменить праздник День Победы
14 февраля 2017 13:46
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Украина может остаться без официального праздника на 9 мая уже в этом году. Соответствующий законопроект подготовлен Украинским институтом национальной памяти и весной должен быть рассмотрен Верховной радой (ВР). Эксперты прогнозируют, он получит поддержку депутатов. Документ предполагает отмену выходного не только в День Победы, но и в Международный женский день 8 марта. Главная идея — упорядочить старые советские и новые украинские праздники и выйти на «европейский уровень» по количеству праздничных дней, рассказали «Известиям» авторы законопроекта. Его противники указывают на то, что на Украине параллельно с «героизацией Бандеры» идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в беседе с «Известиями» пояснил, что законопроект «О государственных праздниках» будет внесен в Верховную раду после 1 марта и, вероятно, уже в этом году 9 мая перестанет быть выходным.
— Никто не отменяет 9 Мая. Этот день останется для Украины днем победы над нацизмом. Наше предложение состоит в том, чтобы перенести выходной день с 9 на 8 мая, который празднуется как День памяти и примирения. То же самое касается 8 Марта, который остается Международным женским днем, но ликвидируется как выходной. До 1 марта у нас продолжится общественное обсуждение законопроекта, а после этого через правительство он будет внесен в парламент. До 9 мая 2017 года вполне возможно принять новый закон, — отметил Владимир Вятрович.
По его словам, пришло время упорядочить современный государственный календарь Украины, поскольку сейчас он представляет собой «мешанину из старых советских, новых украинских и религиозных праздников, что приводит к кризису выходных дней».
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