На Бали дельфинам вырывают зубы, чтобы они не кусали туристов во время поцелуев

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"Зубы животных стачивают до плоских пеньков либо совсем удаляют. Когда опрашивали дрессировщиков шоу, то те уверяли, что дельфины родились не на воле, поэтому у них нет зубов. Однако это просто невозможно, и, вероятнее всего, их просто вырвали"В докладе подробно описываются результаты исследования 26 индонезийских туристических объектов на Бали, Ломбоке и Гили Травангане, на которых содержатся 1500 диких животных, включая слонов, дельфинов и орангутангов. Исследователи отметили, что подобные развлечения угрожают популяциям диких дельфинов.Крошечные бассейны, в которых содержатся дельфины, подавляют их естественное поведение — и хлор может даже привести к слепоте морских млекопитающих."Это трагедия, что Бали, такое красивое место для туристов, заставляет диких животных терпеть такие ужасные условия. За кулисами их отнимают у матерей или разводят в неволе в грязи, насильно заставляя контактировать с туристами." (Генеральный директор World Animal Protection).