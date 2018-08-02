На Бали дельфинам вырывают зубы, чтобы они не кусали туристов во время поцелуев
2 августа 2018 22:04
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На Бали дельфинам специально вырывали зубы, чтобы они "целовали" туристов, не представляя для них никакой опасности. Согласно новому исследованию World Animal Protection, животных регулярно похищают из дикой природы и перевозят в дельфинарии, чтобы развлекать отдыхающих. Перед этим зубы млекопитающих удаляются, чтобы они не смогли навредить людям, сообщает The Sun.
"Зубы животных стачивают до плоских пеньков либо совсем удаляют. Когда опрашивали дрессировщиков шоу, то те уверяли, что дельфины родились не на воле, поэтому у них нет зубов. Однако это просто невозможно, и, вероятнее всего, их просто вырвали"
В докладе подробно описываются результаты исследования 26 индонезийских туристических объектов на Бали, Ломбоке и Гили Травангане, на которых содержатся 1500 диких животных, включая слонов, дельфинов и орангутангов. Исследователи отметили, что подобные развлечения угрожают популяциям диких дельфинов.
Крошечные бассейны, в которых содержатся дельфины, подавляют их естественное поведение — и хлор может даже привести к слепоте морских млекопитающих.
"Это трагедия, что Бали, такое красивое место для туристов, заставляет диких животных терпеть такие ужасные условия. За кулисами их отнимают у матерей или разводят в неволе в грязи, насильно заставляя контактировать с туристами." (Генеральный директор World Animal Protection).
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