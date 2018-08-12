NASA запустило аппарат Parker Solar Probe для изучения Солнца

175

Во время полёта Parker Solar Probe будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, сможет взять образцы внешних слоёв атмосферы и измерить параметры частиц солнечного ветра.В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, он приблизится на расстояние около 6 млн километров к единственной звезде Солнечной системы.Весь проект оценивается в 1,5 миллиарда долларов.Как ранее писал Лайф, запуск должен был состояться накануне, 11 августа, но был перенесён. Причины такого решения в космическом агентстве не раскрыли.