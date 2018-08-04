NASA представило астронавтов, которые первыми полетят на МКС на Starliner

82

Глава космического ведомства США отметил, что впервые с 2011 года страна на пороге того, чтобы "запустить американского астронавта на американском корабле с американской земли".Так, на корабле CTC-100 Starliner в первый тестовый полёт отправятся уже опытные астронавты Эрик Боу и Крис Фергюсон, а также 41-летняя Николь Анапу Мэнн, которая впервые полетит в космос. На корабле Crew Dragon в испытательный полёт отправятся Боб Бенкен и Даг Херли.Когда корабли получат сертификацию для доставки астронавтов на МКС, на корабле CTC-100 Starliner на станцию отправятся ветеран полётов 52-летняя Сани Уильямс и дебютант космических полётов Джон Кассада. На Crew Dragon на МКС отправятся Майк Хопкинс и Виктор Гловер, для которых это станет первым полётом в космос.Отметим, после того как в США в 2011 году закрыли проект Space Shuttle, страна осуществляла полёты на МКС только на российских кораблях "Союз", потеряв независимый доступ в космос.