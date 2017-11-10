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NASA показало ракету, которая в 2020 году должна будет осуществить первую беспилотную миссию

10 ноября 2017 09:43
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NASA показало ракету, которая в 2020 году должна будет осуществить первую беспилотную миссию Впоследствии она, рассчитывают специалисты агентства, осуществит к Луне первый пилотируемый полет
 Впоследствии она, рассчитывают специалисты агентства, осуществит к Луне первый пилотируемый полет.

Американское космическое агентство NASA представило ракету, которая должна будет совершить первую беспилотную миссию на орбиту Луны. Изображение было опубликовано на сайте NASA.

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), как планируют в агентстве, будет запущена с космическим кораблем Orion в рамках разведочной испытательной миссии Exploration Mission-1 (EM-1). Именно она, как уверены в NASA, впоследствии «заложит основу» для первого пилотируемого полета ракеты на орбиту Луны.

В целом же «тестовая кампания» корабля Orion, как пояснили в NASA, включает в себя наземные испытания, демонстрацию систем на Международной космической станции и беспилотные космические полевые испытания. Миссия EM-1, в частности, будет заключаться в том, чтобы подтвердить, что все системы космического корабля в «реальном космическом пространстве» функционируют так же, как это предусмотрено теоретически, и осуществленный на новой ракете полет на орбиту будет завершен успешно. После этого, уверены специалисты, станет возможным осуществление первого пилотируемого испытательного полета.

«Несмотря на то что возможные риски производства указывают на то, что [беспилотная миссия должна стартовать] в июне 2020 года, агентство [NASA] надеется запустить ее до декабря 2019 года», — рассказал администратор космического агентства Роберт Лайтфут о сроках запуска миссии. Такое стремление специалистов он объяснил тем, что «некоторые из основных выявленных рисков фактически» не были обоснованны и не реализовались. В связи с этим в NASA, как подчеркнул Лайтфут, готовы «внедрить стратегии предотвращения этих рисков», для того чтобы подтвердить дату запуска беспилотной миссии в декабре 2019 года. Какие именно риски он имел в виду, администратор агентства не уточнил, пишет РБК.


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