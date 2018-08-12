NASA отложило запуск станции Parker Solar Probe для изучения Солнца
12 августа 2018 21:39
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Ранее Лайф сообщал, что NASA подтверждало планы по запуску космического зонда Parker Solar Probe в августе этого года. После старта с мыса Канаверал корабль должен разогнаться до скорости в 700 тыс. километров в час и взять курс на Солнце.
Отметим, что выводить космический аппарат на орбиту будет ракета Delta IV Heavy. С расстояния в 6,5 млн километров корабль будет собирать данные о солнечной активности и поможет специалистам спрогнозировать направление выбросов на Солнце.
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