NASA опубликовало фото облаков Юпитера
3 декабря 2017 11:30
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NASA опубликовало фотографию облаков на Юпитере. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сайт агентства.
Кадр был сделан космическим кораблем Juno в 18 906 км от верхних слоев облаков – это примерно равняется расстоянию от Нью-Йорка до Перта (Австралия). Масштаб: 12 км на пиксель. Для подробного изучения снимки были пропущены через синий фильтр. На фото видна система облаков в северном полушарии планеты, их верхний слой отбрасывает тени из-за положения Juno относительно Юпитера и Солнца.
Juno был запущен 5 августа 2011 и вышел на орбиту Юпитера 5 июля 2016 года. Задача миссии - изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра. Данный полет к газовому гиганту стал для Juno девятым.
Ранее портал iz.ru писал, что ученые направили музыкальное послание жителям других планет. Сообщение включает в себя 33 ролика по 10 секунд каждый.
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/ Seán Doran
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