Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сумма сделки составила около $1 млрд.
Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП
Когда мастер стал разбирать телефон своего клиента на работе, он увидел внутри стодолларовую купюру и странную записку.
Муж принёс в сервис телефон с запиской: "Скажите жене, что починить невозможно"
А также вопросы участия области в федеральных программах и нацпроектах.
На встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым Дмитрий Азаров обсудил опросы развития спорта в СО
Заседание было посвящено реализации майского Указа Президента.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ
Владимир Пылев отправлен в отставку с поста министра образования.
Сегодня Владимир Пылев попрощался с коллективом министерства
При проведении работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, мужчина, 1974 года рождения, выпал из корзины и получил повреждения, несовместимые с жизнью.
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту гибели работника УК во время спила веток
Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в результате чего девочку удалось спасти.
В Самаре местная жительница, скинувшая 5-летнюю девочку с балкона, ответит перед судом
На место происшествия выехали спасатели ПСО СО.
В Волжском районе водитель грузовой Газели оказался зажатым в салоне после столкновения с КАМАЗом
сегодня  Вторник, 9 октября, 00:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/10:
USD 66.97
0.34
EUR 76.99
0.33
Искать
Новости /  В мире  

Муж принёс в сервис телефон с запиской: "Скажите жене, что починить невозможно"

8 октября 2018 21:48
91
Когда мастер стал разбирать телефон своего клиента на работе, он увидел внутри стодолларовую купюру и странную записку.
Работник сервисного центра Лэй Цзян из Шанхая, Китай, опубликовал в "Фейсбуке" пост, который быстро стал вирусным. Он разместил фотографию, на которой изображены телефон его клиента и записка, которую тот оставил. Текст настолько позабавил китайца, что он решил дать свой ответ в соцсетях, передает life.ru.

Когда Лэй стал разбирать телефон своего клиента на работе, он увидел внутри стодолларовую купюру и странную записку. Мужчина просил мастера не чинить его телефон, потому что боялся, что его супруга найдёт там информацию, которую ей не надо знать. Видимо, он настолько испугался, что о менее радикальных способах даже не подумал.

"Пожалуйста, скажите моей жене, что телефон нельзя починить. Она хочет проверить историю вызовов. Сто долларов ваши. Спасибо"
текст записки

Об этом мужчина написал в "Фейсбуке". Он рассказал, что полностью разделяет чувства парня и сохранит его маленький секр

За несколько дней записью поделились 88 тысяч раз, а обсуждение растянулось на 10 тыс. комментариев. И многих пользователей соцсетей пост изрядно позабавил. Они писали, что теперь мастер стал соучастником маленького преступления. Но некоторые комментаторы решили, что это всё же аморально. По их мнению, после таких поступков пропадает желание заводить семью. Хотя, впрочем, какие причины на самом деле побудили парня обратиться с такой странной просьбой, точно неизвестно. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
153
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
521
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
452
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
852
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15856
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
879
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
458
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1017
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1053
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2105
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1533
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1696
Весь список

Мероприятия
Акция «ДоброВСело» пройдет в Камышлинском районе
В Самарской кирхе состоится органный концерт: выступит Штефан Кисслинг (Лейпциг, Германия)
Патриотические конкурсы в честь Парада Памяти 7 ноября 2018 года, вновь найдут своих победителей в Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда