Муж принёс в сервис телефон с запиской: "Скажите жене, что починить невозможно"

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Когда Лэй стал разбирать телефон своего клиента на работе, он увидел внутри стодолларовую купюру и странную записку. Мужчина просил мастера не чинить его телефон, потому что боялся, что его супруга найдёт там информацию, которую ей не надо знать. Видимо, он настолько испугался, что о менее радикальных способах даже не подумал."Пожалуйста, скажите моей жене, что телефон нельзя починить. Она хочет проверить историю вызовов. Сто долларов ваши. Спасибо"текст запискиОб этом мужчина написал в "Фейсбуке". Он рассказал, что полностью разделяет чувства парня и сохранит его маленький секрЗа несколько дней записью поделились 88 тысяч раз, а обсуждение растянулось на 10 тыс. комментариев. И многих пользователей соцсетей пост изрядно позабавил. Они писали, что теперь мастер стал соучастником маленького преступления. Но некоторые комментаторы решили, что это всё же аморально. По их мнению, после таких поступков пропадает желание заводить семью. Хотя, впрочем, какие причины на самом деле побудили парня обратиться с такой странной просьбой, точно неизвестно.