Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет
23 октября 2018 11:58
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Мощный торнадо обрушился на Никосийский район Кипра вечером 21 октября. Об ударе стихии информирует интернет-издание Greek Reporter.
По его данным, высота песчаного вихря достигала 200 м. Торнадо снес несколько десятков домов в поселениях Агиои-Тримитиас и Палиометоко. Кроме того, в результате падения деревьев были оборваны линии электропередач. Данных о возможных жертвах или пострадавших не поступало, пищут "Известия".
Очевидцы разместили в сети видео с торнадо. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, в последний раз такое явление на Кипре видели около девяти лет назад.
Фото: greekreporter.com
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