Я нашел ошибку
Главные новости: 
Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы За его кандидатуру проголосовали 44 депутата.
Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы
В Самаре состоится открытие мемориальной доски памяти Дмитрий Устинова
В Самаре состоится открытие мемориальной доски памяти Дмитрия Устинова
ОНФ обратился в Следственный комитет по поводу строительного картеля в Самарской области
Онкодозор посетит Хворостянский район
Онкодозор посетит Хворостянский район
Под Самарой более 1,5 тыс. миротворцев подняты по тревоге в рамках итоговой проверки в 2018 году
Под Самарой более 1,5 тыс. миротворцев подняты по тревоге в рамках итоговой проверки в 2018 году
Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
Жители Самарской области предлагают разместить Центр спортивных единоборств в «Волгаре»
Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет высота песчаного вихря достигала 200 м.
Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет
Дмитрий Азаров ответит на вопросы жителей региона сегодня в прямом эфире
Дмитрий Азаров ответит на вопросы жителей региона сегодня в прямом эфире
сегодня  Вторник, 23 октября, 13:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/10:
USD 65.31
-0.5
EUR 75.37
0.05
Искать
Новости /  В мире  

Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет

23 октября 2018 11:58
81
Мощный торнадо обрушился на Кипр впервые за девять лет высота песчаного вихря достигала 200 м.
Высота песчаного вихря достигала 200 м.

Мощный торнадо обрушился на Никосийский район Кипра вечером 21 октября. Об ударе стихии информирует интернет-издание Greek Reporter.

По его данным, высота песчаного вихря достигала 200 м. Торнадо снес несколько десятков домов в поселениях Агиои-Тримитиас и Палиометоко. Кроме того, в результате падения деревьев были оборваны линии электропередач. Данных о возможных жертвах или пострадавших не поступало, пищут "Известия".

Очевидцы разместили в сети видео с торнадо. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, в последний раз такое явление на Кипре видели около девяти лет назад.

Фото: greekreporter.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
422
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
429
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
494
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
460
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
909
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
739
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
766
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1167
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1208
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2313
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1726
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1906
Весь список

Мероприятия
Самарцам прочтут книгу о горожанах начала XX века
В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Владимира Кейлина
В Самарском политехе к столетию комсомола будет заложена новая капсула времени
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные