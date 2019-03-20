Мощное землетрясение привело к разрушениям на юго-западе Турции
20 марта 2019 23:20
77
Подземные толчки ощущались также в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Ушак, Ыспарта, Бурдур и Анталья.
Разрушены и повреждены десятки зданий. В населенных пунктах провинции Денизли возникла паника, сообщает Hürriyet. Спасатели и местные жители разбирают завалы.
Информация о жертвах пока не поступала. Известно о нескольких раненых.
Данные об ущербе уточняются.
Фото, видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
404
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
388
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
838
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
564
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1513
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
716
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
643
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1614
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1800
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
987
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
881
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1330
Мероприятия