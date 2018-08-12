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"Мне жаль". Опубликован разговор угонщика самолёта в Сиэтле с диспетчерами

12 августа 2018 17:18
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Мужчина быстро признался, что вообще не знает, как надо приземляться.
Угонщик самолёта Bombardier Dash 8 Q400 из аэропорта Сиэтла общался с диспетчерами аэропорта на протяжении всего своего недолго полёта вплоть до крушения. Отрывки из диалога приводит газета Seattle Times. В частности, угонщик просит простить его, а самого себя называет "сломленным парнем", который хотел ощутить "момент безмятежности" во время полёта, передает life.ru.

Как рассказали изданию диспетчеры, поначалу угонщик был полностью спокоен и даже шутил, что его могут взять в пилоты, если он сможет совершить успешную посадку. Но мужчина быстро признался, что вообще не знает, как надо приземляться.

— Я вообще-то не планировал приземляться. Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень. Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день, — заявил угонщик.

Всё это время диспетчеры пытались отговорить его от задуманного и просили вернуться в аэропорт, обещая помочь посадить самолёт. Однако мужчина не только не слушал их, но и пытался выполнить фигуры высшего пилотажа.

Как сообщал Лайф, пассажирский самолёт авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон после несанкционированного взлёта. В момент крушения на борту никого не было, кроме 29-летнего механика авиакомпании, который угнал борт, чтобы выполнить трюки в воздухе.

Жители Сиэтла стали свидетелями полёта угнанного пассажирского самолёта. Также они сняли на видео попытку перехвата лайнера военными истребителями F-15. Однако они не причастны к падению угнанного самолета, а сам инцидент не связан с актом терроризма, заявили местные власти. 
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