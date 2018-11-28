Мировые лидеры отдают предпочтение Твиттеру
28 ноября 2018 20:46
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И только правительства 6 стран не пользуются этой платформой - КНДР, Лаос, Мавритания, Никарагуа, Свазиленд и Туркменистан, сообщает @UnitedNationsRU.
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