Миф о безопасности гербицидов разрушен. Ученые призывают ужесточить нормы
6 апреля 2019 18:05
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Судебный прецедент
В конце марта присяжные федерального суда в Сан-Франциско единодушно признали, что гербицид "Раундап" стал "существенным фактором", спровоцировавшим онкологию у семидесятилетнего фермера Эдвина Гардемана. Он применял химикат более тридцати лет, теперь болен неходжкинской лимфомой. Суд обязал компанию-производителя выплатить компенсацию на сумму порядка 80 миллионов долларов.
Иск Гардемана уже второй. Первое дело завершилось в августе прошлого года. По решению судьи истец Диуэйн Джонсон, работавший садовником и активно применявший "Раундап", получит 78 миллионов долларов. В возрасте 42 года у него диагностировали неходжкинскую лимфому.
На подходе третий процесс, всего же в суды США подано более 11 200 исков на химический концерн. Как сообщает агентство Bloomberg, более пятидесяти округов и городов страны наложили мораторий на этот гербицид.
Как действует глифосат
"Раундап" разработан в 1970-е американской компанией "Монсанто" для борьбы с сорняками. В 1990-е производитель создал устойчивые к нему генно-модифицированные сельскохозяйственные культуры — сою, кукурузу, хлопок. С тех пор препарат — самый распространенный в мире. Только в США он занимает половину рынка.
Гербицид представляет собой водный раствор глифосата — органического соединения на основе фосфора, поверхностно-активных веществ и других добавок. Молекулы глифосата, попадая на растение, проникают в клетки и блокируют шикиматный путь — цепочку биохимических реакций, синтезирующих жизненно важные вещества. Без них организм не может развиваться и погибает.
У многоклеточных животных этого механизма нет, поэтому считается, что глифосат для них безвреден.
Десятки лет ученые исследуют воздействие глифосата на человека и до сих пор приходили к выводу о его безобидности, на что и полагались регулирующие органы Америки и Европы. Со временем, однако, появились тревожные данные, и в 2015 году Международное агентство по изучению рака при ВОЗ включило глифосат, наряду с четырьмя другими органофосфатными гербицидами и инсектицидами, в группу 2A — вероятно канцерогенных для человека.
Это решение, хотя и критикуемое во всем мире, привело в итоге к волне судебных исков в отношении производителя "Раундап".
Под давлением фактов
В 2012 году французский биолог Жиль-Эрик Сералини с коллегами опубликовал статью об онкологии у крыс, которых два года кормили выращенной с помощью глифосата генно-модифицированной кукурузой.
На ученого обрушился шквал критики, и вскоре публикацию отозвали. Подозрений не избежала и редакция журнала, в которую приняли экс-сотрудника "Монсанто" как раз накануне инцидента с Сералини.
Тем не менее ряд исследователей указывают на связь между глифосатом и неходжкинскими лимфомами, миеломой — еще одним злокачественным заболеванием крови. Все больше данных о долгосрочных последствиях воздействия глифосата на животных и культуры клеток, особенно длительного, об эффектах нелинейного воздействия химиката и малых доз.
Вероятно, глифосат провоцирует рак каким-то скрытым путем, мимикрируя под различные нарушения в клетках, отмечают Майкл Дейворен и Роберт Шистл из Калифорнийского университета в обзоре, опубликованном в журнале Carcinogenesis. Препарат повреждает ДНК и воздействует на эндокринную систему, в частности на уровень половых гормонов.
Авторы статьи обращают внимание на то, что глифосат блокирует шикиматный путь не только у растений, но и бактерий, а значит, он может быть опасен для микробиома человека — так называют все сообщество микробов, населяющих кишечник и слизистые. Это вещество действует как антибиотик, подавляя полезные бактерии и тренируя сопротивляемость патогенных палочек типа сальмонеллы.
Например, кишечные бактерии — основной источник витаминов фолатов в организме. Их дефицит способствует повреждению ДНК и развитию рака.
Кроме того, глифосат и продукты его разложения накапливаются в водоемах вокруг полей. Треть прудов, озер, болот в США загрязнены гербицидом, хотя концентрация гораздо ниже ПДК. В ничтожном количестве химикат (15 микрограмм на миллилитр) обнаружен в моче людей, питавшихся как обычно. В день человек потребляет его с едой примерно 0,1-3,3 микрограмма на килограмм веса.
Глифосат чрезвычайно важен для мировой экономики и сельского хозяйства, его применение расширяется, а значит, повышается концентрация в природе, увеличивается риск для здоровья. Дейворен и Шистл призывают ужесточить безопасные нормы в десять раз. Сейчас в США это 1,75 миллиграмма на килограмм веса в день, в ЕС — 0,3.
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