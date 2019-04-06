Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 7 апреля, 01:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/04:
USD 65.41
0.08
EUR 73.44
0.02
Искать
Новости /  В мире  

Миф о безопасности гербицидов разрушен. Ученые призывают ужесточить нормы

6 апреля 2019 18:05
127
В США подано более одиннадцати тысяч исков против компании, производящей гербицид
В США подано более одиннадцати тысяч исков против компании, производящей гербицид "Раундап" — самое распространенное в мире средство от сорняков. Его действующее вещество глифосат накапливается в организме человека, воде, сельскохозяйственных культурах. Ученые располагают достаточными данными, чтобы сделать вывод о возможной канцерогенности химиката, передает РИА Новости.

Судебный прецедент

В конце марта присяжные федерального суда в Сан-Франциско единодушно признали, что гербицид "Раундап" стал "существенным фактором", спровоцировавшим онкологию у семидесятилетнего фермера Эдвина Гардемана. Он применял химикат более тридцати лет, теперь болен неходжкинской лимфомой. Суд обязал компанию-производителя выплатить компенсацию на сумму порядка 80 миллионов долларов.

Иск Гардемана уже второй. Первое дело завершилось в августе прошлого года. По решению судьи истец Диуэйн Джонсон, работавший садовником и активно применявший "Раундап", получит 78 миллионов долларов. В возрасте 42 года у него диагностировали неходжкинскую лимфому.

На подходе третий процесс, всего же в суды США подано более 11 200 исков на химический концерн. Как сообщает агентство Bloomberg, более пятидесяти округов и городов страны наложили мораторий на этот гербицид.

Как действует глифосат



"Раундап" разработан в 1970-е американской компанией "Монсанто" для борьбы с сорняками. В 1990-е производитель создал устойчивые к нему генно-модифицированные сельскохозяйственные культуры — сою, кукурузу, хлопок. С тех пор препарат — самый распространенный в мире. Только в США он занимает половину рынка.

Гербицид представляет собой водный раствор глифосата — органического соединения на основе фосфора, поверхностно-активных веществ и других добавок. Молекулы глифосата, попадая на растение, проникают в клетки и блокируют шикиматный путь — цепочку биохимических реакций, синтезирующих жизненно важные вещества. Без них организм не может развиваться и погибает.
У многоклеточных животных этого механизма нет, поэтому считается, что глифосат для них безвреден.

Десятки лет ученые исследуют воздействие глифосата на человека и до сих пор приходили к выводу о его безобидности, на что и полагались регулирующие органы Америки и Европы. Со временем, однако, появились тревожные данные, и в 2015 году Международное агентство по изучению рака при ВОЗ включило глифосат, наряду с четырьмя другими органофосфатными гербицидами и инсектицидами, в группу 2A — вероятно канцерогенных для человека.

Это решение, хотя и критикуемое во всем мире, привело в итоге к волне судебных исков в отношении производителя "Раундап".

Под давлением фактов

В 2012 году французский биолог Жиль-Эрик Сералини с коллегами опубликовал статью об онкологии у крыс, которых два года кормили выращенной с помощью глифосата генно-модифицированной кукурузой.

На ученого обрушился шквал критики, и вскоре публикацию отозвали. Подозрений не избежала и редакция журнала, в которую приняли экс-сотрудника "Монсанто" как раз накануне инцидента с Сералини.

Тем не менее ряд исследователей указывают на связь между глифосатом и неходжкинскими лимфомами, миеломой — еще одним злокачественным заболеванием крови. Все больше данных о долгосрочных последствиях воздействия глифосата на животных и культуры клеток, особенно длительного, об эффектах нелинейного воздействия химиката и малых доз.

Вероятно, глифосат провоцирует рак каким-то скрытым путем, мимикрируя под различные нарушения в клетках, отмечают Майкл Дейворен и Роберт Шистл из Калифорнийского университета в обзоре, опубликованном в журнале Carcinogenesis. Препарат повреждает ДНК и воздействует на эндокринную систему, в частности на уровень половых гормонов.

Авторы статьи обращают внимание на то, что глифосат блокирует шикиматный путь не только у растений, но и бактерий, а значит, он может быть опасен для микробиома человека — так называют все сообщество микробов, населяющих кишечник и слизистые. Это вещество действует как антибиотик, подавляя полезные бактерии и тренируя сопротивляемость патогенных палочек типа сальмонеллы.
Например, кишечные бактерии — основной источник витаминов фолатов в организме. Их дефицит способствует повреждению ДНК и развитию рака.

Кроме того, глифосат и продукты его разложения накапливаются в водоемах вокруг полей. Треть прудов, озер, болот в США загрязнены гербицидом, хотя концентрация гораздо ниже ПДК. В ничтожном количестве химикат (15 микрограмм на миллилитр) обнаружен в моче людей, питавшихся как обычно. В день человек потребляет его с едой примерно 0,1-3,3 микрограмма на килограмм веса.
Глифосат чрезвычайно важен для мировой экономики и сельского хозяйства, его применение расширяется, а значит, повышается концентрация в природе, увеличивается риск для здоровья. Дейворен и Шистл призывают ужесточить безопасные нормы в десять раз. Сейчас в США это 1,75 миллиграмма на килограмм веса в день, в ЕС — 0,3. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
347
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
327
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4893
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4822
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
598
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
892
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
433
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1095
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1084
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2064
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2345
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1411
Весь список

Мероприятия
На выставке-отдаче кошек и собак из приютов Самары представлено более 100 животных
В ДК «Заря» пройдет фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
Жителей Самары приглашают 6 апреля на первый массовый субботник
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные