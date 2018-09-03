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Математик разработал формулу и 14 раз выигрывал в лотерею, не нарушая закон

3 сентября 2018 23:16
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Благодаря своим способностям в математике мужчина разработал систему, которая позволяла угадывать пять из шести выигрышных чисел.
Румынский математик и экономист Стефан Мандель выиграл в 14 лотереях благодаря разработанной им системе. В результате его действий сразу несколько стран мира были вынуждены изменить правила проведения государственной лотереи, однако сам Стефан не нарушил ни одного закона, передает life.ru.

Экономист Стефан Мандель родился и вырос в коммунистической Румынии и практически не имел шансов разбогатеть. Однако он обманул судьбу — и не единожды, а четырнадцать раз подряд. Благодаря своим способностям в математике мужчина разработал систему, которая позволяла угадывать пять из шести выигрышных чисел. Через четыре года Стефан использовал формулу в деле, скупив все билеты с наиболее вероятной комбинацией, и сорвал джекпот. На выигранные деньги мужчина подкупил чиновников и уехал из страны, обосновавшись в Израиле.

Впрочем, Земля обетованная не была конечным пунктом его путешествия. Вскоре Стефан перебрался в Австралию — страну со стабильной экономикой, гражданство которой позволяло ему участвовать в лотереях всех стран содружества. Мужчина разработал новую формулу, которая подходила для британской лотерейной системы, и начал большую игру.

Стефан Мандель привлёк инвесторов, вместе с которыми скупал билеты со всеми возможными комбинациями. Таким образом ему удалось обмануть систему двенадцать раз. Власти Австралии всякий раз меняли правила проведения лотереи, но Мандель каждый раз находил способ их обойти и снова выиграть. Впрочем, после двенадцатой победы математику стало непросто участвовать в австралийских лотереях и он решил отправиться в США.

Вместе с экономистом в США перебрались и его инвесторы. Вместе они приняли участие в лотерее штата Вирджиния и сорвали джекпот в 27 миллионов долларов. Также они получили и тысячи призов, ведь практически все выигрышные билеты были в руках Манделя и его друзей. Полиция не смогла найти нарушений в действиях математика, и вся сумма была выплачена.

Увы, после этого крупного выигрыша от Стефана Манделя отвернулась удача. Он решил поучаствовать в государственной лотерее Израиля, привлёк инвесторов и просчитался — сорвать куш и выплатить долги партнёрам ему не удалось. В результате мужчина был обвинён в мошенничестве и заключён в тюрьму на 20 месяцев. Выйдя из-за решётки, математик перебрался в островное государство Вануату, где и живёт в настоящее время.

Кстати, провернуть схему Стефана Манделя теперь невозможно. Методы, которыми пользовался математик, признаны незаконными. Так что придётся или придумывать свои, или зарабатывать деньги другим способом. 
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