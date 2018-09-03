Математик разработал формулу и 14 раз выигрывал в лотерею, не нарушая закон
3 сентября 2018 23:16
92
Экономист Стефан Мандель родился и вырос в коммунистической Румынии и практически не имел шансов разбогатеть. Однако он обманул судьбу — и не единожды, а четырнадцать раз подряд. Благодаря своим способностям в математике мужчина разработал систему, которая позволяла угадывать пять из шести выигрышных чисел. Через четыре года Стефан использовал формулу в деле, скупив все билеты с наиболее вероятной комбинацией, и сорвал джекпот. На выигранные деньги мужчина подкупил чиновников и уехал из страны, обосновавшись в Израиле.
Впрочем, Земля обетованная не была конечным пунктом его путешествия. Вскоре Стефан перебрался в Австралию — страну со стабильной экономикой, гражданство которой позволяло ему участвовать в лотереях всех стран содружества. Мужчина разработал новую формулу, которая подходила для британской лотерейной системы, и начал большую игру.
Стефан Мандель привлёк инвесторов, вместе с которыми скупал билеты со всеми возможными комбинациями. Таким образом ему удалось обмануть систему двенадцать раз. Власти Австралии всякий раз меняли правила проведения лотереи, но Мандель каждый раз находил способ их обойти и снова выиграть. Впрочем, после двенадцатой победы математику стало непросто участвовать в австралийских лотереях и он решил отправиться в США.
Вместе с экономистом в США перебрались и его инвесторы. Вместе они приняли участие в лотерее штата Вирджиния и сорвали джекпот в 27 миллионов долларов. Также они получили и тысячи призов, ведь практически все выигрышные билеты были в руках Манделя и его друзей. Полиция не смогла найти нарушений в действиях математика, и вся сумма была выплачена.
Увы, после этого крупного выигрыша от Стефана Манделя отвернулась удача. Он решил поучаствовать в государственной лотерее Израиля, привлёк инвесторов и просчитался — сорвать куш и выплатить долги партнёрам ему не удалось. В результате мужчина был обвинён в мошенничестве и заключён в тюрьму на 20 месяцев. Выйдя из-за решётки, математик перебрался в островное государство Вануату, где и живёт в настоящее время.
Кстати, провернуть схему Стефана Манделя теперь невозможно. Методы, которыми пользовался математик, признаны незаконными. Так что придётся или придумывать свои, или зарабатывать деньги другим способом.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
359
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
873
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1518
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1045
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1911
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1677
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
371
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1290
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
900
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
987
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
981
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
725
Мероприятия