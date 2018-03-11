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В настоящее время Falcon Heavy — самая мощная ракета из используемых.
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Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

11 марта 2018 19:26
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В настоящее время Falcon Heavy — самая мощная ракета из используемых.
Как сообщает РБК, Илон Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, который состоялся в начале февраля. Falcon Heavy — мощнейшая из используемых сегодня носителей, ее грузоподъемность составляет 63,8 тонн.

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter новое видео запуска Falcon Heavy с электромобилем Tesla.

«Почему Falcon Heavy и Starman? (манекен, который находится за рулем Tesla Roadster. — РБК). Жизнь не может быть просто решением одной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы с радостью просыпаетесь утром и становитесь частью человечества», — написал Маск. «Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас», — подчеркнул он.

В видеоролике есть кадры сборки Falcon Heavy, подготовки к запуску, реакции зрителей, летящего автомобиля Teslа, в котором находится манекен в скафандре, и кадры крушения центрального ускорителя ракеты.

SpaceX 6 февраля впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. На борту ракеты находился электромобиль Tesla с манекеном. Два ускорителя отсоединились от ракеты, после чего успешно сели обратно на Землю. Третий, центральный, ускоритель потерпел крушение.

Ракета должна была вывести Tesla на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, но автомобиль вышел за пределы этой орбиты и полетел к поясу астероидов, говорил Маск. С успешным запуском Falcon Heavy Маска поздравил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что это событие «демонстрирует американскую изобретательность в лучшем виде».

Falcon Heavy — самая мощная ракета со времен Saturn V, которая использовалась в американской космической программе «Аполлон». Saturn V запустили в последний раз в 1973 году. В настоящее время Falcon Heavy — самая мощная ракета из используемых.


Фото: Скриншот запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy













 
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