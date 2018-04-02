Марк Цукерберг назвал Тима Кука лгуном
2 апреля 2018 22:17
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Кук назвал сложившуюся ситуацию «ужасной», подчеркнув, что она настолько плоха, что выйти их нее поможет лишь «жесткое и хорошо продуманное регулирование». Только так пользователи Facebook смогут избежать повторения подобного инцидента в будущем.
Тиму Кук задали прямой вопрос: «Чтобы лично вы делали, если бы ваша компания оказалась в подобной ситуации»? На что СЕО Apple ответил: «Я бы в ней попросту никогда не оказался».
Спустя несколько дней прокомментировать скандал с Facebook решил и СЕО социальной сети Марк Цукерберг.
Он назвал слова Кука «смешными», отметив, что в отличие от Apple, социальная сеть работает бесплатно и не «служит богатым людям».
"Если бы вы действительно разделяли позицию Apple, то компания сделала бы свою продукцию более дешевой".
Так или иначе, мнение каждого главы крупнейших корпораций по-своему верно. Вопрос лишь в том, что в сливе данных сегодня замешана именно Facebook. Но ведь мы с вами не знаем всей «кухни» Apple, передает iphones.ru.
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