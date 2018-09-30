Мама хотела проучить дочь, отобрав у неё телефон, но оказалась за решёткой

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"Я хочу получить ответ на вопрос, почему это зашло так далеко и как это могло произойти. Я воспитывала собственного ребёнка, за что была закована в наручники"Джоди доставили в тюрьму, где ей пришлось провести пару часов в камере, после чего женщину отпустили под залог в $200. Позже выяснилось, что о краже сообщил бывший муж Джоди. Мобильный телефон был его рождественским подарком для дочери, поэтому мужчина счёл правильным защитить девочку от строгой мамы.Как только об этом стало известно, суд отклонил все обвинения против Джоди.