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Новости /  В мире  

Мама хотела проучить дочь, отобрав у неё телефон, но оказалась за решёткой

30 сентября 2018 14:54
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Женщина отобрала у 15-летней дочери телефон, который ей подарил папа на Рождество.
Мама из Мичигана решила преподать урок своей 15-летней дочери, отобрав у неё телефон. Однако обычная воспитательная мера обернулась для Джоди Мэй арестом. Помощник полицейского явился к ней в дом и надел на женщину наручники, обвинив её в краже, сообщает life.ru со ссылкой на BuzzFeed.

"Я хочу получить ответ на вопрос, почему это зашло так далеко и как это могло произойти. Я воспитывала собственного ребёнка, за что была закована в наручники"

Джоди доставили в тюрьму, где ей пришлось провести пару часов в камере, после чего женщину отпустили под залог в $200. Позже выяснилось, что о краже сообщил бывший муж Джоди. Мобильный телефон был его рождественским подарком для дочери, поэтому мужчина счёл правильным защитить девочку от строгой мамы.

Как только об этом стало известно, суд отклонил все обвинения против Джоди.


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