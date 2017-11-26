МКС находится на Земле: Известный уфолог Скотт Уоринг уверен, что НАСА обманывает людей
26 ноября 2017 18:40
188
Своё заключение уфолог сделал после того, как внимательно проанализировал видео, сделанное на МКС. Некоторые увиденные элементы просто абсурдны, они как раз раскрывают обман космической организации. В качестве примера можно привести люк, который совсем не герметичен.
После заявления аккаунт уфолога был по непонятным причинам заблокирован. Скотт считает, что это дело рук властей, которые состоят в заговоре с NASA. Всё делается с одной целью: ввести людей в заблуждение и опубликовывать только выгодную для властей информацию.
Другие эксперты, однако, называют подобные домыслы абсурдными.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4810
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1706
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8579
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2414
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9748
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2802
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1481
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1409
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1750
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1642
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1378
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3008
Мероприятия