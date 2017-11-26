Я нашел ошибку
Главные новости: 
Своё заключение уфолог сделал после того, как внимательно проанализировал видео, сделанное на МКС.
МКС находится на Земле: Известный уфолог Скотт Уоринг уверен, что НАСА обманывает людей
По словам очевидцев, у мусоровоза отказали тормоза.
В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"
Между родными братьями 1996 и 1993 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого пострадавшему были нанесены несколько ударов битой по голове.
Тольяттинец во время ссоры покалечил битой своего младшего брата
Сотрудники полиции задержали 35-летнего подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отделение полиции.
В Похвистневском районе при попытке помирить супружескую пару молодой человек получил ножевое ранение
Стоимость 7-тонной техники составляла более 2,5 миллионов рублей.
Иностранец угнал в Самаре 7-тонный экскаватор и распродал его по запчастям
Они возложили цветы и венки к памятнику героям,погибшим при исполнении служебных обязанностей, и посетили концерт, приуроченный бойцам морской пехоты.
В Самарской области более 800 человек почтили память бойцов морской пехоты
В Сызрани четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда Машинист был вынужден применить экстренное торможение из-за неправильного перевода стрелки.
В Сызрани четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда
В Сызрани травмируется до 500 детей в год Родителей просят быть бдительными.
В Сызрани травмируется до 500 детей в год
сегодня  Воскресенье,26 ноября, 20:41
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/11:
USD 58.53
0.07
EUR 69.33
0.15
Искать
Новости /  В мире  

МКС находится на Земле: Известный уфолог Скотт Уоринг уверен, что НАСА обманывает людей

26 ноября 2017 18:40
188
Своё заключение уфолог сделал после того, как внимательно проанализировал видео, сделанное на МКС.
Скотт Уоринг, известный уфолог, уверен, что НАСА обманывает жителей Земли во многих аспектах своей деятельности. Так, к примеру, Международная космическая станция, которая якобы находится на орбите нашей планеты, расположена на самом деле на земле. Астронавты же, мелькающие на фотографиях, — обычные актеры, сообщает planetanovosti.com.

Своё заключение уфолог сделал после того, как внимательно проанализировал видео, сделанное на МКС. Некоторые увиденные элементы просто абсурдны, они как раз раскрывают обман космической организации. В качестве примера можно привести люк, который совсем не герметичен.

После заявления аккаунт уфолога был по непонятным причинам заблокирован. Скотт считает, что это дело рук властей, которые состоят в заговоре с NASA. Всё делается с одной целью: ввести людей в заблуждение и опубликовывать только выгодную для властей информацию.

Другие эксперты, однако, называют подобные домыслы абсурдными. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4810
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1706
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8579
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2414
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9748
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2802
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1481
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1409
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1750
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1642
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1378
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3008
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета отметили 65-летний юбилей Волжского русского народного хора
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарец поймал в Волге европейского угря.

746

В Самаре на улице Мечникова КАМАЗ не пропустил трамвай

433

В Сызрани четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда

370
за неделю

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2393

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2361

В Самаре появится Северное шоссе

2245
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда