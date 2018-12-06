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Со следующего лета проезд в трамваях, автобусах и поездах страны будет бесплатным для всех видов пассажиров. Сейчас за пользование общественным транспортом не платят жители Люксембурга в возрасте до 20 лет.
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Новости /  В мире  

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

6 декабря 2018 17:39
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Со следующего лета проезд в трамваях, автобусах и поездах страны будет бесплатным для всех видов пассажиров. Сейчас за пользование общественным транспортом не платят жители Люксембурга в возрасте до 20 лет.
Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian. Такого решения не принимала еще ни одна страна в мире, передает РБК.

Плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах отменят со следующего лета. Власти считают, что так они смогут улучшить экологическую обстановку и снизить количество пробок в столице герцогства.

The Guardian отмечает, что страна сталкивается с проблемой серьезных пробок в том числе из-за жителей Франции, Германии и Бельгии, которые каждый день приезжают в герцогство на работу (это около 200 тыс. человек). В самом Люксембурге живу​т более 600 тыс. человек, из них около 400 тыс. приезжают в столицу на работу. В самой столице живут около 110 тыс.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время избирательной кампании обещал уделить особое внимание проблемам окружающей среды.

Летом правительство Люксембурга сделало транспорт бесплатным для детей и подростков до 20 лет. Для остальных поездка стоит €2 за два часа, которых достаточно, чтобы пересечь всю страну.

Полностью бесплатный общественный транспорт есть во многих странах, но только на уровне городов, а не целого государства.


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