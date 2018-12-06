Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
6 декабря 2018 17:39
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Плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах отменят со следующего лета. Власти считают, что так они смогут улучшить экологическую обстановку и снизить количество пробок в столице герцогства.
The Guardian отмечает, что страна сталкивается с проблемой серьезных пробок в том числе из-за жителей Франции, Германии и Бельгии, которые каждый день приезжают в герцогство на работу (это около 200 тыс. человек). В самом Люксембурге живут более 600 тыс. человек, из них около 400 тыс. приезжают в столицу на работу. В самой столице живут около 110 тыс.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время избирательной кампании обещал уделить особое внимание проблемам окружающей среды.
Летом правительство Люксембурга сделало транспорт бесплатным для детей и подростков до 20 лет. Для остальных поездка стоит €2 за два часа, которых достаточно, чтобы пересечь всю страну.
Полностью бесплатный общественный транспорт есть во многих странах, но только на уровне городов, а не целого государства.
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