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Любимая кошка покойного Лагерфельда унаследовала часть от 200 млн долларов

21 февраля 2019 23:29
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Имя кошки модельера упоминается в его завещании.
Бирманская кошка Шупетт, принадлежавшая Карлу Лагерфельду, стала наследницей части его состояния в 200 миллионов долларов. Знаменитый кутюрье скончался от рака поджелудочной железы 19 февраля, передает newsru.com.

Имя кошки модельера упоминается в его завещании, сообщает BBC. Он стал хозяином бирманки в 2012 году, получив ее в подарок. В прошлом году в интервью журналу Numero кутюрье заявил, что включил ее в число наследниц, добавив: "Не волнуйтесь, там хватит на всех".

Если в воле управляющего домами моды Chanel и Fendi нет изменений, то за кошкой, как и при жизни Лагерфельда, будут присматривать две горничные. Они будут каждый день готовить для хвостатой четыре разных блюда и подавать их в роскошных мисках.

При этом кошка не бедствовала бы, даже если бы ей не досталось ни доллара из наследства знаменитого хозяина. Шупетт зарабатывает на рекламе в Instagram и Twitter: в этих соцсетях у нее 231 тысяча и 51 тысяча подписчиков. Сейчас там размещен пост с благодарностью за высказанные читателями соболезнованиями и опубликовано фото Шупетт с траурной вуалью на голове.

Кроме того, кошка Лагерфельда получила три миллиона долларов гонораров от съемок в рекламе Opel Corsa и японской косметики Shu Uemura, отмечает The Bell. Также она стала героиней книги "Шупетт: частная жизнь кошки высокого полета", для которой сфотографировалась на руках канадской топ-модели Линды Евангелисты и также с моделью и актрисой Летицией Кастой.

В 2015 году знаменитая актриса Бриджит Бордо написала публичное письмо Шупетт, попросив ее посодействовать в том, чтобы Chanel отказался от использования натурального меха в коллекциях, и дом моды выполнил ее просьбу.

Кард Лагерфельд скончался в Париже в возрасте 85 лет 19 февраля. Сообщалось, что он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. 
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