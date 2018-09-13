Лишь бы училась. Дочь миллиардера ищет 12 слуг для комфортной студенческой жизни

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По информации СМИ, отец девушки, чьё имя не раскрывается, купил ей особняк, чтобы она не жила в общежитии. Среди необходимых новоиспечённой студентке работников: шеф-повар, горничная, шофёр и другие слуги, в обязанности в которых будут входить контроль пробуждения девушки, составление удобного для неё графика, покупка продуктов и контроль гардероба.Объявление было опубликовано от имени рекрутского агентства Silver Swan, в котором сообщалось, что годовая зарплата слуг составит порядка 30 тысяч фунтов стерлингов в год (около 2,7 миллиона рублей).Сент-Эндрюсский университет — старейший университет в Шотландии и третий по дате основания в Великобритании. Он был основан между 1410 и 1413 годами. Сейчас половина студентов учебного заведения — иностранцы.Фото: ©Pixabay