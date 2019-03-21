Леонор из Аргентины в 99 лет вернулась за парту
21 марта 2019 23:55
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В детстве она была вынуждена бросить школу, но сейчас, несмотря на возраст, вернулась за парту. 3 раза в неделю Леонор посещает уроки начальной школы для взрослых, пока у нее нет ни одного прогула, передает РИА Новости.
Видео здесь.
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