Лауреат Нобелевской премии мира призвала СМИ перестать демонизировать Россию
17 сентября 2018 23:56
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В статье, опубликованной на портале Common Dreams, она высказала мнение, что политика западных изданий и телеканалов схожа с той, что они проводили во времена холодной войны. В ту эпоху, говорит она, постоянно говорилось о русской ядерной угрозе и неизвестном "зле с Востока".
По мнению Магуайр, западным лидерам необходимо наладить отношения с "российскими братьями и сёстрами", а решить глобальные проблемы человечества можно исключительно при участии всех членов мирового сообщества. Она добавила, что снятие антироссийских санкций и развитие программ сотрудничества только поспособствуют этому.
Нобелевский лауреат считает США, Францию и Великобританию самыми милитаристскими странами, которые не в состоянии решать проблемы с помощью диалога, а политика НАТО, по её мнению, разрушила миллионы человеческих жизней и привела к миграционному кризису.
Фото: © Wikipedia/life.ru
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