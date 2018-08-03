Куртку Хана Соло из "Звёздных войн" выставили на аукцион за 1,3 млн долларов

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В рамках сентябрьских торгов реликвиями мирового кино аукционного дома Prop Store также будет представлено ещё несколько сотен лотов.Среди них также шлем имперских штурмовиков из эпизода "Новая надежда" (1977). Стартовая цена — £60 тысяч (более $78 тысяч). Продаётся и схожий головной убор из восьмого эпизода кинофраншизы "Последние джедаи" (2017). Торги начнутся с £50 тысяч (более $65 тысяч).В июне в США с молотка ушёл муляж бластера Хана Соло за $550 тысяч. Он был создан специально для шестого эпизода киносаги "Возвращение джедая" (1983). Ранее бластер был в коллекции одного из художников-декораторов ленты, а купила лот сеть музеев, где выставляются самые необычные образцы мировой культуры.Фото из открытых источников